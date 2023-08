IL PUNTO SULLA A – Seconda giornata, il Napoli affianca Verona e Milan in testa alla classifica, a punteggio pieno

La seconda giornata di serie A, orfana ancora degli ultimi due postici, in programma oggi, che vedranno di fronte la Salernitana contro l’Udinese ed il Cagliari contro l’Inter, ha evidenziato il momento no delle due squadre della capitale. entrambe battute, la Roma a Verona e la Lazio, addirittura all’Olimpico dal Genoa per 0 a 1. Incredibile subire dai vice campioni. due battute d’arresto ad opera dei salentini leccesi e del grifone genoano, matricole di questo torneo e sabato sera ,i biancocelesti scenderanno sul campo dei campioni d’Italia, reduci dal successo netto nei confronti del Sassuolo, per 2 a 0, nel posticipi serale della domenica. Gli altri risultati del secondo turno hanno registrato i pareggi in Juventus – Bologna ,1-1 e in Fiorentina – Lecce 2 – 2. Alla luce di quanto accaduto nel weekend, le due formazioni più in palla sono Napoli e Milan, degli azzurri si sapeva che potessero essere ancora i favoriti, mentre i rossoneri, con tanti giocatori nuovi, rappresentano una vera sorpresa. Questa sera l’Inter di Lautaro Martinez, vincendo in Sardegna andrebbe a far compagnia al terzetto Milan, Napoli e Verona a 6 punti.