EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Il cielo sopra l’Italia è azzurrissimo, il Napoli agguanta la vetta della classifica

Editoriale post Napoli – Sassuolo. Parafrasando le parole pronunciate dal telecronista della finale mondiale di Berlino del 2006, potremmo dire: “Il cielo sopra l’Italia è azzurrissimo, dopo la seconda tornata del nuovo campionato di massima serie. Il Napoli, ieri, nel posticipo contro il Sassuolo, vinto con pieno merito, ha lanciato un chiaro messaggio alle potenziali pretendenti al titolo; anche quest’anno bisogna fare i conti con in campioni in carica. Per il tecnico francese Garcia si tratta del primo successo, a Fuorigrotta, davanti al pubblico di fede partenopea, accorso in massa per vedere da vicino lo scudetto impresso sul petto dei giocatori azzurri, i quali hanno dominato il match sin dal primo minuto come si evince dal palo pieno colpito dopo soli 50 secondi da Raspadori, peraltro “colpevole” di aver sbagliato un penalty. Il punteggio finale poteva essere anche più rotondo, sia per le occasioni mancate, sia per le parate del portiere Consigli, bombardato dagli avanti avversari. Soddisfazione grande per l‘allenatore transalpino che, dopo il match, per festeggiare, ha voluto passare una serata in totale relax, recandosi al Borgo Marinaro di Santa Lucia, a pochi passi dal lungomare, dove ha degustato una pizza margherita, e un risotto ai crostacei. Una cena rilassante in una location incantevole per ricaricarsi subito, pensando già alla difficilissima partita contro la Lazio di Maurizio Sarri, che verrà a Napoli col dente avvelenato a causa delle due batoste di fila. Un plauso particolare, pure stavolta, va al capitano Giovanni Di Lorenzo, una vera freccia rossa sulla corsia destra che non si ferma mai, per giunta si è preso anche lo sfizio di realizzare la rete della sicurezza , su assist del georgiano, subentrato nel corso della ripresa. In virtù dei tre punti conquistati contro i neroverdi emiliani, il Napoli è entrato nella storia del club, inanellando l’ottava vittoria di fila, al debutto stagionale casalingo. Non era mai successo prima. La piazza napoletana, dopo la delusione per il mancato arrivo di Gabri Veiga, aveva proprio bisogno di questa ventata di entusiasmo che fa tornare l’ottimismo in vista del prosieguo della stagione.