CALCIOMERCATO

GIOVANNI MANNA – Il compito principale del Ds azzurro, in questo mercato, sarà quello di sfoltire l’enorme rosa

Armando Fico 10 Giugno 2026 0 53 sec read

Il prossimo allenatore azzurro, nel ritiro di Dimaro, nella Val di Sole, si ritroverà una miriade di giocatori tra quelli attuali e coloro che rientreranno dai vari prestiti come Lang e Lucca. Oltre all’attaccante ex Udinese e l’esterno olandese, sono tantissimi gli esuberi. Il Ds azzurro Giovanni Manna  è già al lavoro, da tempo, prima per sfoltire la numerosa rosa e quindi per rinforzare la squadra da mettere  a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista della prossima stagione. A quanto risulta dai rumors di mercato, i giocatori del Napoli,  in attesa di cessione sarebbero ben otto. In lista di sbarco Lucca, Marianucci, Hasa, Cajuste, Ngonge, Folorunsho, Lindstrom e Rao, Il patron partenopeo spera di introitare, dalla loro  cessione, un centinaio di milioni di euro. Al momento, però, saranno tutti convocati per i due ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, dove il neo allenatore  possa valutarli e decidere il loro futuro. Anche il giovane attaccante Ambrosino, dopo l’avventura col Modena, si ritroverà a Castel Volturno per il raduno azzurro prima del  ritiro in Trentino, di metà luglio.

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