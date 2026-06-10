GIOVANNI MANNA – Il compito principale del Ds azzurro, in questo mercato, sarà quello di sfoltire l’enorme rosa

Il prossimo allenatore azzurro, nel ritiro di Dimaro, nella Val di Sole, si ritroverà una miriade di giocatori tra quelli attuali e coloro che rientreranno dai vari prestiti come Lang e Lucca. Oltre all’attaccante ex Udinese e l’esterno olandese, sono tantissimi gli esuberi. Il Ds azzurro Giovanni Manna è già al lavoro, da tempo, prima per sfoltire la numerosa rosa e quindi per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista della prossima stagione. A quanto risulta dai rumors di mercato, i giocatori del Napoli, in attesa di cessione sarebbero ben otto. In lista di sbarco Lucca, Marianucci, Hasa, Cajuste, Ngonge, Folorunsho, Lindstrom e Rao, Il patron partenopeo spera di introitare, dalla loro cessione, un centinaio di milioni di euro. Al momento, però, saranno tutti convocati per i due ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, dove il neo allenatore possa valutarli e decidere il loro futuro. Anche il giovane attaccante Ambrosino, dopo l’avventura col Modena, si ritroverà a Castel Volturno per il raduno azzurro prima del ritiro in Trentino, di metà luglio.