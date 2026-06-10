NEWS

ALLEGRI – NAPOLI- Accordo in cassaforte, il matrimonio col club azzurro è prossimo, si attende solo l’ok del Milan

Armando Fico 10 Giugno 2026 0 54 sec read

L’intesa tra Max Allegri e il Napoli è oramai  blindata, senza alcun rischio; il sodalizio è imminente, manca solo lo svincolo dal Milan, che ha tutto l’interesse di chiudere il rapporto con il suo ex allenatore, peraltro già esonerato. A sentire  le ultime da Sky, l’accordo tra Allegri e Aurelio De Laurentiis è stato raggiunto su ogni punto di vista. C’è solo  da sciogliere l’ultimo nodo burocratico con la società rossonera, poi il testimone, da Antonio Conte, passerà al tecnico livornese che potrà così cominciare l’avventura napoletana. Naturalmente l’eredità di Conte è molto pesante ma il futuro mister del Napoli proverà ad emulare i risultati del suo predecessore, del resto il suo curriculum parla chiaro. Allegri percepirà un ingaggio, per due anni, pari a 4,5 milioni a stagione, con un’opzione per il terzo. Nel frattempo, gli avvocati del tecnico ex Juve sono al lavoro, con la dirigenza milanista, per cercare una soluzione sulla buonuscita da elargire al loro assistito, o, al limite, addivenire ad una rescissione consensuale. Una formalità, ma necessaria, prima che il buon Max possa apporre la firma sul nuovo contratto con la SSCN.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Il commento di Corbo – Ancora una partita incerta in una stagione in chiaroscuro

Dal gelo di Praga il Napoli esce con la qualificazione, ma pentito di non aver cercato la vittoria. Si è lasciato spaventare nel primo tempo […]

28 Novembre 2014 0 2 min read

Giuffredi: “Hysai? Piace ancora al Chelsea e alla Premier. Resta? Non è detto!”

In diretta a “ Un Calcio Alla Radio”, trasmissione condotta da Umberto Chiariello sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia è intervenuto Mario Giuffredi, agente […]

16 Novembre 2018 0 2 min read

Iezzo: “Non rimpiangerò mai di aver scelto Napoli”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli è intervenuto a Radio Goal  su Radio Kiss Kiss Napoli:  “Rinunciai ad andare in Serie A con il Cagliari per giocare […]

10 Settembre 2014 0 26 sec read

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Neres e Lang rimettono le ali al Napoli

Milinkovic-Savic 6 – Nessun intervento trascendentale, nessun errore grave. Beukema 6 – Qualche incertezza nel giro palla, ma pure un paio di interventi in chiusura […]

22 Novembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui