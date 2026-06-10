ALLEGRI – NAPOLI- Accordo in cassaforte, il matrimonio col club azzurro è prossimo, si attende solo l’ok del Milan

L’intesa tra Max Allegri e il Napoli è oramai blindata, senza alcun rischio; il sodalizio è imminente, manca solo lo svincolo dal Milan, che ha tutto l’interesse di chiudere il rapporto con il suo ex allenatore, peraltro già esonerato. A sentire le ultime da Sky, l’accordo tra Allegri e Aurelio De Laurentiis è stato raggiunto su ogni punto di vista. C’è solo da sciogliere l’ultimo nodo burocratico con la società rossonera, poi il testimone, da Antonio Conte, passerà al tecnico livornese che potrà così cominciare l’avventura napoletana. Naturalmente l’eredità di Conte è molto pesante ma il futuro mister del Napoli proverà ad emulare i risultati del suo predecessore, del resto il suo curriculum parla chiaro. Allegri percepirà un ingaggio, per due anni, pari a 4,5 milioni a stagione, con un’opzione per il terzo. Nel frattempo, gli avvocati del tecnico ex Juve sono al lavoro, con la dirigenza milanista, per cercare una soluzione sulla buonuscita da elargire al loro assistito, o, al limite, addivenire ad una rescissione consensuale. Una formalità, ma necessaria, prima che il buon Max possa apporre la firma sul nuovo contratto con la SSCN.