Mondiali, Inghilterra avanti in quota sulla Norvegia per un posto in semifinale. Kane (1,80) in pole su Haaland nella sfida tra bomber

ROMA – Dopo la storica vittoria contro il Brasile, la Norvegia gioca per la prima volta i quarti di finale di un Mondiale e deve misurarsi contro l’Inghilterra, finalista a Euro 2024 e che ambisce a ritornare tra le Top Four come accaduto nel 2018 in Qatar. Per un posto in semifinale, i bookie puntano sui Tre Leoni: il passaggio del turno – si legge su Agipronews – è in pole a 1,45 su Betpassion contro il 2,60 degli scandinavi. Nei 90 minuti regolamentari, la vittoria della squadra di Tuchel si gioca a 1,87 su 888sport, mentre pareggio e successo dei ragazzi guidati da Ståle Solbakken sono in lavagna nell’ordine a 3,60 e 4,20. Le ultime cinque sfide giocate da Haaland e compagni sono tutte terminate con almeno tre reti complessive, come quattro delle ultime sei con in campo l’Inghilterra: all’Hard Rock Stadium di Miami, gli esperti puntano sull’Over, visto a 1,72 , mentre l’Under è fissato a 2,02. Gli inglesi hanno vinto 1-0 gli ultimi due scontri contro la Norvegia: questo esito si gioca a 8,50, mentre 2-1 e 2-0 per la squadra di Tuchel sono proposti rispettivamente a 8,00 e 10,00. Il risultato favorito è l’1-1 in lavagna a 7,00. Quote verso l’alto in caso di affermazione di Haaland e compagni: il 2-1 vale 13, seguito dall’1-0 a 14.

MARCATORI Vice capocannoniere del Mondiale (alle spalle di Mbappé e Messi), Haaland – che con la Norvegia ha collezionato più reti che presenze – ha segnato in tutte le partite del torneo in cui è stato coinvolto (era rimasto in panchina contro la Francia): un altro gol dell’attaccante del Manchester City si gioca a 2,25, mentre il primo di Sorloth paga 4,50 volte la posta puntata. La presenza di Odegaard, capitano della squadra e anche dell’Arsenal, nel tabellino dei marcatori è infine fissata a 7,50. Nell’Inghilterra, i riflettori sono ovviamente puntati su Kane: il bomber del Bayern Monaco (6 centri finora) a segno è proposto a 1,80, Bellingham – decisivo con la sua doppietta al Messico – è in lavagna invece a 3,50. Gli esterni offensivi Saka e Gordon a segno si giocano entrambi a 4,00.

RED/Agipro

Emanuele Tinari