Napoli, infortuni Politano e Lobotka: la nota ufficiale

8 Ottobre 2025

Il Napoli perde Politano e Lobotka. E’ arrivato l’aggiornamento ufficiale da parte del club azzurro sugli infortuni dei due centrocampisti, dopo l’ultima partita di campionato contro il Genoa.

Di seguito il report dei partenopei.

Infortuni Politano e Lobotka: il comunicato del Napoli

“Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico.

Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa.

Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro“.

Quando tornano Politano e Lobotka?

Per Lobotka conferme sui tempi di recupero: circa un mese di stop. Più grave del previsto invece l’infortunio di Politano: potrebbe restare ai box fino a 20 giorni

