Leonardo Spinazzola – L’ex Roma è l’uomo in più di Conte, sembra tornato ai livelli del suo periodo migliore, meritata la chiamata di Gattuso

Armando Fico 8 Ottobre 2025 0 1 min read

Il Napoli, al secondo anno con Antonio Conte in panchina,ha cominciato  la nuova stagione  con le idee assai  chiare. Occorre difendere a denti stretti lo scudetto cucito sul petto dopo l’exploit dello scorso campionato. Gli azzurri  stanno dimostrando, con tanta abnegazione di volersi riconfermare, nonostante le tantissime difficoltà del percorso e la forte concorrenza.  Il presidente ha speso tantissimo nel mercato estivo per dare al tecnico lecxcese una rosa molto più forte di un anno fa; sono arrivati campioni come De Bruyne ed Hojlund che stanno facendo la differenza, Inoltre la società ha deciso di trattenere molti calciatori fondamentali all’interno del gruppo squadra, come Zambo Anguissa.  Tra i cosiddetti della vecchia guardia, oggi, Conte si ritrova un giocatore rinato, il quale si sta prendendo la squadra sulle spalle con il proprio miglior avvio di stagione in carriera. Parliamo di Leonardo Spinazzola , diventato l’uomo in più di mister Conte. L’esterno ambidestro  si è conquistato un posto da titolare sulla corsia di sinistra, grazie ad una condizione fisica invidiabile, forse addirittura migliore diquella dell’Europeo del 2021 e a delle giocate decisive per la formazione azzurra, che, in sei gare, di campionato, ha ottenuto  ben cinque successi e subito una sola sconfitta, peraltro immeritata, a San Siro, contro il Milan. Poi è  in piena corsa qualificazione agli ottavi di Champions, dopo il successo sullo Sporting Lisbona. In virtù di tali eccellenti performances, Spinazzola ha suscitato l’attenzione di Rino Gattuso che lo ha convocatoin Nazionale, un ritorno in azzurro dopo due anni di assenza. In parole povere il numero 37 si è preso in mano il Napoli.

Armando Fico

