IL PUNTO SULLA A – 34esima giornata, scialbo pari, senza reti, tra Milan e Juve, Inter fermata a Torino, il Como torna a vincere, pareggio ad occhiali fra Fiorentina e Sassuolo

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la domenica di serie A, relativa alla 34esima giornata, ha registrato questi risultati:

Genoa – Como 0-2

Fiorentina – Sassuolo 0-0

Torino – Inter 2-2

Milan Juventus 0-0

In virtù di questi risultati, la squadra di Chivu deve rimandare la conquista dello scudetto 2025/26 al prossimo turno, vincendo contro il Parma, che ormai non più nulla da dire al campionato, domenica sera. Tornano in corsa Champions il Como e la Roma. Malgrado il pari di San Siro, rossoneri e bianconeri restano terzi e quarti in classifica ma diminuiscono le distanze a sei e tre punti dal quinto posto. Questa sera, nel Monday Night, si sfideranno Cagliari e Atalanta alle 18,30 ed infine Lazio e Udinese alle 20,45.