LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen e Simeone spengono l’ardore della banda di Mourinho

Meret 7 – Interventi decisivi sull’1-0, deve arrendersi sul colpo di testa ravvicinato di El Shaarawy.

Di Lorenzo 6 – Lotta su ogni pallone con grande agonismo, anche se meno incisivo in fase di rifinitura.

Rrahmani 6.5 – Comanda di testa la contraerea azzurra, con interventi preziosi soprattutto nel convulso finale.

Kim 6 – Un paio di svarioni nel primo tempo, ma si fa perdonare nella ripresa quando il match si fa più intenso e le sue chiusure si fanno decisive.

Mario Rui 7 – Grandissima la giocata che permette a Kvara di andare al cross per l’1-0 di Osimhen, e ottima qualità complessiva in tutte le sue iniziative.

(Olivera 6 – Entra nella fase finale del match per offrire maggior apporto fisico sul lato mancino).

Anguissa 5.5 – Gioca a tutto campo, ma non riesce a mettere adeguata qualità nelle sue giocate, apparendo spesso poco lucido nelle scelte.

Lobotka 7 – Moto perpetuo in chiusura e nel far ripartire con qualità l’azione. Imprescindibile.

Zielinski 6.5 – Gioca con eleganza, fluidità e costante presenza nelle azioni offensive.

(Ndombele s.v.)

Lozano 6.5 – Il Napoli gioca poco sul suo lato, ma ogni volta che ne ha l’opportunità, riesce a saltare con relativa facilità l’avversario e mettere cross interessanti per i compagni.

(Raspadori 6 – Non riesce a mettere in campo tanta qualità, ma comunque sfiora la rete con una bella conclusione respinta da Rui Patricio.)

Osimhen 7.5 – Gol capolavoro che lo consacra sempre più chiaramente come bomber principe del campionato italiano e simbolo di questo Napoli finora inarrestabile.

(Simeone 7 – Qualora ce ne fosse bisogno, ricorda a tutti – con un gran gol-vittoria – che a fare grande questo Napoli c’è pure lui, con il suo entusiasmo, la sua attitudine positiva, il suo impegno e, soprattutto, i suoi gol mai banali.)

Kvaratskhelia 6 – Assist prezioso per Osimhen e poco altro, in una gara in cui fatica a trovare lo spunto individuale.

(Elmas 6 – Ci mette voglia, intraprendenza ed atletismo, anche se con una resa minore rispetto alle ultime uscite.)