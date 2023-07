Mercato – Sfida tra Kilman e Le Normand per sostituire Kim, oggi lo spagnolo pare avvantaggiato sull’inglese

Il Napoli è sempre alla ricerca del difensore centrale che dovrà prendere il posto del coreano Kim, accasatosi al Bayern Monaco. C’è una folta lista di papabili sul taccuino di De Laurentiis, tuttavia, attualmente il cerchio si è ristretto a due giocatori, visto che l’Atalanta ha chiesto ben 50 milioni per il suo gioiellino Scalvini. Una cifra che il patron azzurro non intende spendere per un diciannovenne che deve ancora crescere tanto ma che ha grandi doti da poter diventare, tra un paio d’anni, uno dei migliori centrali difensivi italiani. Ultimamente, infatti, i nomi più gettonati sono quelli dell’inglese Kilman e dello spagnolo Le Normand. In Inghilterra si parla di un approdo quasi sicuro, sotto il Vesuvio, per il calciatore del Wolveranpthon, mentre dalla Spagna giungono notizie totalmente diverse che danno il passaggio del giocatore della Real Sociedad al Napoli come già fatto. Su Le Normand c’è anche l’interesse della Juventus ma i partenopei sono i favoriti per il suo acquisto dal momento che giocheranno in Champions. Pertanto avremo una sfida a due tra questi ottimi difensori su chi sarà l’erede del sudcoreano. Non è detto, però, che non ci sia un colpo di scena, con De Laurentiis che regalerà a Garcia un nome mai fatto finora.