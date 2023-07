Rinnovo Osimhen – De Laurentiis propone un ingaggio da 7 mln e una clausola tra i 100 e 120 mln di euro

Un altro attaccante sulla piazza, all’altezza di Victor Osimhen non c’è, ragion per cui il Napoli vorrebbe trattenere a tutti i costi, il nigeriano, oggi secondo solo ad Haaland del M. City. De Laurentiis, per respingere l’assalto del Psg, unico club interessato davvero al bomber azzurro, ha proposto al giocatore un aumento dell’ingaggio, portandolo, da 4,5 a 7 mln, fino al2027, inoltre ha promesso di inserire una clausola rescissoria che lo libererebbe, fin dalla stagione 2024/25, di 100, 120 milioni di euro. Pur se la società transalpina, in caso di cessione di Mbappé, si rifarà sotto per cercare di strapparlo a Garcia, la dirigenza partenopea spera di convincere Osimhen a restare. Il prezzo stabilito, in questo momento dal patron azzurro, per il mercato, come è noto, è di 180 milioni, un prezzo fuori la portata di tutti ma accessibile a proprietà gestite da sceicchi carichi di milioni.