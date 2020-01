Il Fischietto. Napoli vs Fiorentina dirige Pasqua di Tivoli

Per l’anticipo della ventesima giornata tra Napoli e Fiorentina, in programma domani alle 20,45, al San Paolo, il designatore Rizzoli ha scelto il fischietto di Tivoli Fabrizio Pasqua con il quale collaboreranno in veste di guardalinee i sigg. Paganessi e Colarossi, in qualità di quarto uomo, l’arbitro Abisso ed infine nel ruolo di assistenti al Var Fabbri e Bindoni. Per la cronaca il direttore di gara originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, vanta tre precedenti con gli azzurri nei quali i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria, un pari ed una sconfitta. I tre precedenti sono tutti a Fuorigrotta, l’ultima volta risale al primo dicembre dello scorso anno, si giocava Napoli – Bologna ed i felsinei si imposero per 2 a 1.

