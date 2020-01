Anteprima partita Napoli – Fiorentina: Demme in campo?

Dopo la parentesi di Coppa Italia, domani torna il campionato, per gli azzurri ci sarà un altro duro banco di prova contro la Fiorentina del neo tecnico Iachini. I gigliati sono reduci dalle due vittorie consecutive giunte, prima in campionato e poi, a sorpresa, negli ottavi di finale della manifestazione tricolore che li ha visti passare il turno a spese dell’Atalanta. Per l’allenatore calabrese persiste l’emergenza nel reparto difensivo, mentre c’è ampia scelta a centrocampo in virtù dei nuovi arrivi Demme e Lobotka. Fortunatamente è stato recuperato Sebastiano Luperto che potrebbe tornare al centro della difesa in coppia con Manolas. Gattuso sembra intenzionato a mandare in campo l’italo – tedesco, ex capitano del Lipsia che così potrebbe fare il suo debutto nel campionato italiano. Demme, rispetto a Lobotka appare più pronto, ha già nelle gambe lo spezzone di partita con il Perugia ed inoltre, da alcuni giorni, sta svolgendo gli allenamenti con la squadra, mentre lo slovacco è appena arrivato e quindi non conosce ancora l’ambiente. Tra i pali ci sarà nuovamente il colombiano Ospina che, per ora, ha superato la concorrenza di Meret, il quale ieri ha svolto esercizi personalizzati. Tornerà sulla corsia di destra Di Lorenzo, con Hysaj sulla fascia opposta. Nella zona centrale del campo dovrebbero agire Allan e Zielinsky con Fabian oppure Demme centrale. Infine attacco confermato con il trio Callejon -Milik-Insigne. Dunque questa la possibile formazione azzurra di domani sera:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

