Anguissa e Olivera, il ritorno – I due azzurri attesi stamane, a Castel Volturno, per aggregarsi ai compagni, dopo gli impegni con le rispettive nazionali

Dopo il rientro dei dieci giocatori europei, questa mattina, Amtonio Conte ritrova anche gli ultimi due giocatori che mancavano all’appello. Naturalmente, parliamo del centrocampista camerunense e del terzino sinistro uruguiano, attesi a Castel Volturno per gli allenamenti, in vista del posticipo coi rossoneri di domenica prossima.Una preparazione veloce per Anguissa e Olivera, a soli tre giorni dalla partita di campionato. I due calciatori, sono reduci dall’impegno di martedì delle rispettive nazionali, l’ultimo di questo ciclo di qualificazioni al Mondiale 2026. Per la cronaca, il Camerun ha avuto la meglio sulla Libia ma Frank è rimasto in panchina, dopo aver saltato, anche la prima gara, contro Eswatini; l’Uruguay di Mati, invece, ha pareggiato con i padroni di casa della Bolivia a El Alto, a 4.150 metri di altitudine, e l’esterno azzurro è rimasto in campo per 56 minuti, dopo aver giocato l’intero match con l’Argentina. Sia Olivera che Anguissa, quindi, dovranno provare a smaltire, in fretta, le energie perse durante il viaggio di ritorno in Italia.