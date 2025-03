Un interrogativo- Un fischietto nato a Milano e residente a 30 km dal capoluogo lombardo, designato per il match Napoli – Milan. Giusta scelta?

La sfida di domenica, Napoli – Milan, come anticipato ieri, è stata affidata all’arbitro Sozza di Seregno in provincia di Milano, distante non più di 30 km . Mi domando e dico come si fa designare un fischietto nato nel capoluogo lombardo e abitante a mezz’ora di auto da Milano? È come se chiamassero un arbitro di Castellammare a dirigere la squadra azzurra. Immagino le polemiche che susciterebbe una tale decisione da parte della squadra avversaria. Invece quando si tratte di gare di Inter, Milan e Juve nessuno dice nulla. Mah non ho parole. Simone Sozza sarà pure un ottimo arbitro ma in un caso dubbio, secondo voi, chi favorirà se non i rossoneri che rappresentano una squadra della città in cui ha avuto i natali? A riprova che non porta fortuna al Napoli, nei sei precedenti gli azzurri hanno vinto solo due volte. Auguriamoci, quindi, che non ci siano episodi che faranno discutere e che possano influire sul risultato!