Verso Milan vs Napoli – Meret, quasi recuperato, potrebbe essere convocato per la sfida del Meazza, ma il titolare sarà ancora Gollini

Alex Meret, infortunatosi nella gara col Monza, al Maradona, di qualche tempo fa, sembra quasi pronto al rientro in gruppo. Pierluigi Gollini, suo sostituto naturale, durante l’assenza dell’ex Udinese, si è comportato abbastanza bene, dando fiducia ai compagni di reparto i quali, spesso, si sono affidati a lui per ripartire dal basso, visto che gioca ottimamente con i piedi. Attualmente, registriamo ben sei gare di fila, tra i pali del Napoli, in cui Gollini. ha sempre raggiunto più della sufficienza. Adesso, Walter Mazzarri dovrà riflettere non poco su chi sarà il titolare, un pò come accade con Ospina che, diventato il numero uno, dopo l’infortunio di Meret, non uscì più. Ieri, l’azzurro, in quel di Castel Volturno, si è ancora allenato in disparte, perchè non recuperato del tutto, ma ci siamo quasi, a tal punto che potrebbe essere presente nella lista dei convocati per il big match di domenica sera a San Siro. Ovviamente, se così fosse, andrebbe in panchina per fargli riassaporare il clima partita. Tra qualche giorno, tuttavia, si porrà il problema: chi scegliere tra Meret e Gollini? Un dubbio amletico che assillerà il tecnico toscano, che sarà chiamato a prendere una decisione definitiva al fine di non incidere sulla crescita di entrambi i portieri e salvaguardare il bene della squadra.