Curiosità – Gli azzurri non si impongono sul Milan, davanti ai propri tifosi, da ben 7 anni, l’ultima volta accadde nel 2018

Un dato sconcertante mette in ansia la tifoseria partenopea; il Napoli non sconfigge il Milan, allo stadio di Fuorigrotta da quasi sette anni. In passato, non sono riusciti a centrare la vittoria i vari Mertens, Koulibaly, Insigne, Osimhen, Kvara, Gattuso e soprattutto Spalletti, pur avendo una squadra formidabile, con lo scudetto in mano. Troppi i tentativi mancati, dal canto suo il Diavolo rossoneero non si è mai scomposto, conquistando, ultimamente, all’ex San Paolo, oggi Maradona, tre successi e tre pareggi tra campionato e Champions. Incredibile la disfatta dello 0-4 del torneo 2022/23, anno del terzo tricolore. Per trovare una vittoria del Napoli, tra le mura amiche, nei confronti della formazione lombarda, occorre andare al 25 agosto 2018, allorquando i partenopei con Ancelotti in panchina, conseguirono il risultato di 3 a 2. In quella partita, gli azzurri sotto di due reti, ribaltarono il punteggio, grazie ai gol di Zielinsky e di Mertens, doppietta. Domenica sera Conte cercherà di invertire tale trend negativo, sperando di ripetere quella splendida serata, nata storta ma poi finita in bellezza., con gli spettatori presenti sugli spalti in delirio.