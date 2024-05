Gyorgy Garics, Furio Focolari e Giuseppe Cannella a Radio Punto Nuovo

Garics: “Con Pioli c’è grande amicizia, al Napoli ricostruirebbe un ciclo vincente. Ha un modo straordinario di gestire il gruppo. Gasperini? Non darei troppo importanza alle parole di De Laurentiis…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gyorgy Garics, ex Napoli e Bologna: “Resto grande tifoso del Napoli, è stata una sofferenza vedere questa stagione (ride ndr). Questa squadra aveva avuto una crescita incredibile, ma dopo lo Scudetto si sta vivendo un vero incubo. Questa è la prima stagione con passo falso dell’era De Laurentiis, va detto: ora la speranza è non ripetere più errori del genere. Le critiche a Di Lorenzo? Esagerate, così come è esagerato dire che la difesa del Napoli è tracollata per la partenza di Kim. Stiamo vedendo al Bayern il suo reale valore. Ci sta avere un’annata imperfetta, vale per tutti. Di certo è spiacevole da vivere un crollo simile per chi è rimasto al Napoli. Pioli? Ho lavorato con lui per tanti anni al Bologna, ho ancora un splendido rapporto col mister e ci sentiamo ancora oggi. C’è una grande amicizia. Lo ritengo un allenatore di primo livello, oltre che una persona fantastica. Sia dentro che fuori dal campo ha un modo eccezionale di gestire il gruppo. Sarebbe un’ottima intuizione per il Napoli. Al Milan, Pioli ha rimesso in piedi una squadra nella quale in pochi credevano e ha vinto anche uno Scudetto. In azzurro potrebbe ricostruire un ciclo vincente. Gasperini? Non darei troppo importanza alle parole di De Laurentiis, che ama fare cinema (ride ndr)… Di certo è un allenatore importante anche lui, lo stiamo vedendo a Bergamo. È una piazza inferiore al Napoli, ma ormai l’Atalanta è un realtà importante oggi e sarebbe già abituato in parte ad un salto simile”.

Focolari: “Conte non verrà al Napoli e vi spiego perché. Pioli l’uomo giusto, Italiano non adatto ad una big. Calzona è ancora un vice-allenatore, è ADL il primo…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “Conte non verrà al Napoli. Ha un carattere troppo forte per la gestione De Laurentiis. Ricordiamo tutti come lasciò la Juventus e non avrebbe senso avvicinarsi al Napoli in una stagione dove andrà via Osimhen e qualche altro campione. Conte è uno che va dove gli promettono grandi rose e grandi investimenti. De Laurentiis sarà anche un uomo da acquisto top, ma questa non mi sembra comunque la situazione ideale per vedere Conte al Napoli. Italiano? Anche se dovesse vincere la Conference League, resta un allenatore inferiore a Pioli. Io prenderei il rossonero senza pensarci: ha più esperienza, ha idee concrete ed ha vinto uno Scudetto da sfavorito in carriera. La Conference è una competizione di consolazione, non dimentichiamolo… A Roma l’hanno festeggiata in quella maniera perché c’era Mourinho, ma non è una competizione che dà lustro. Su Italiano ho dubbi seri che possa far bene in una big, sia per questioni caratteriali che per sistema difensivo. È uno che gestisce la squadra con tanti cambi e non lo ritengo adatto ad una piazza come Napoli. Ora il Napoli vive una situazione imbarazzante, ma è colpa anche dell’avere un vice-allenatore come tecnico. Il vero allenatore sembra De Laurentiis… La colpa va data, però, anche ai calciatori. Lo scorso anno avranno dato più del proprio valore reale, come Anguissa o chi altro. Ora sembrano tutti dei brocchi”.

Cannella: “L’estate del Napoli sarà difficilissima. Chi dopo Osimhen? Vi svelo tutto. Italiano grande allenatore, ma sarebbe un errore per lui ripartire da questo Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, DS e intermediario: “Il Napoli vivrà un’estate molto difficile. Dovrà rimpiazzare dei partenti importanti e ricostruire la rosa dopo un’annata così balorda. Gran parte di questo lavoro dovrà farlo la scelta dell’allenatore, che dovrà essere bravo a rimettere in piedi l’entusiasmo che è ormai venuto meno. Bisogna far tesoro degli errori di quest’anno. Chi dopo Osimhen? Non è una questione di nomi. Il Napoli ha già una lista di nomi da cui pescare, ma prima sarà importante conoscere il nuovo allenatore. Dovrà essere lui a dare le indicazioni definitive. Per esempio: dovesse arrivare Conte si punterà Lukaku, ma dovesse arrivare Gasperini si punterà Scamacca. Poi sta a chi fa scouting capire qual è il profilo giusto per le richieste dell’allenatore. Dubbi su Italiano? Gli vanno fatti solamente i complimenti per la terza finale con la Fiorentina, ma in Italia si vuole sempre di più. Nessuno considera che Vincenzo è in Serie A da soli 4 anni. Ha un sistema difensivo che richiede difensori importanti e veloci. Il Napoli? Paradossalmente sarebbe stato meglio arrivare l’anno scorso, perché Vincenzo ha idee molto vicine a quelle di Spalletti. Ora i tifosi vogliono un grande nome per la panchina e sarebbe un errore per Italiano ripartire da questo Napoli. Ci sarebbe troppi contro e pochi pro, rispetto allo scenario del dopo-Scudetto”.