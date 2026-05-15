FRANK ZAMBO ANGUISSA – Sempre più probabile l’addio del centrocampista camerunense al Napoli

Oramai appare difficile la permanenza, all‘ombra del Vesuvio, del centrocampista camerunensi Anguissa, il quale, nelle recenti tre partite di campionato, ha giocato soltanto una trentina di minuti. Neanche nella penultima giornata, sotto la Torre pendente, è previsto il suo impiego come titolare, complice pure lo stato fi forma ancora precario del calciatore. Quindi, tutto lascia pensare che la separazione, a fine stagione, sia certa. Tuttavia, per evitare che Anguissa vada via a parametro zero, la società di De Laurentiis eserciterà il diritto di prolungare il contratto fino al 2027. Il centrocampista azzurro ha mercato, infatti vi è un interessamento del Galatasaray e di altri club stranieri. Il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro. Il Napoli, quest’anno, ha la necessità di ridurre il monte ingaggi, nonché di ringiovanire la rosa, attualmente abbastanza vecchia. La cosa negativa, però, è quella che il numero 91 non è facile da rimpiazzare. Si vocifera da qualche tempo un sondaggio di Manna sul francese 23enne, Atta, in forza all’Udinese. Pur essendo stato uno dei protagonisti dei due ultimi scudetti del Napoli, attualmente, Frank ha faticato tantissimo e non è mai riuscito, dopo l’infortunio, a recupera la migliore condizione, al punto di essere accantonato dal mister salentino, il quale ha rinunciato al modulo con i Fab Four. La stagione sta per concludersi e difficilmente rivedremo il camerunense in campo. Starà a lui, a giugno, decidere il suo futuro lontano da Napoli.