IL FISCHIETTO – Napoli – Monza, dirige Fourneau di Roma

L‘esordio casalingo del Napoli, contro il Monza, di domenica prossima, alle 18,30, vedrà in qualità di direttore di gara, l’arbitro della sezione di Roma Fourneau, coadiuvato dai giudici di linea Massara e Sechi, dal quarto ufficiale di gara Rutella e dagli addetti al Var Irrati e Paterna. Soltanto due i precedenti del fischietto trentottenne della capitale con gli azzurri in campo, il primo in Coppa Italia, nel 2020/21 ed il secondo alla trentesima giornata del torneo scorso, sempre a Napoli, contro l’Udinese.