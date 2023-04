Champions League Napoli – Difficilissimo il recupero di Osimhen per l’andata dei quarti a San Siro

Come riporta, stamattina, il quotidiano per eccellenza della città di Napoli, ovvero “IL MATTINO” sono pochissime le speranze per Spalletti di recuperare Victor Osimhen nella difficilissima partita di andata dei quarti di finale di Champions League, mercoledì prossimo in quel di San Siro, per la seconda delle tre sfide con i rossoneri di Pioli. Infatti, il nigeriano pur non accusando dolore, non è pronto per scendere in campo, come si evince dal fatto che non si è allenato neanche tra le fila delle riserve. Ovviamente si tratta di una bruttissima sorpresa nell‘uovo di Pasqua del tecnico azzurro, il quale si trova adesso, con una vera e propria emergenza nel reparto offensivo, visto che Simeone è uscito malconcio dalla gara di Lecce e Raspadori non appare ancora nelle condizioni ottimali. A questo punto l‘attaccante messicano, all’occorrenza, potrebbe fungere da punta centrale così come già successo sotto le gestioni di Ancelotti e Gattuso. Al limite Osinhen, nel caso in cui ci sia un piccolo miglioramento, andrebbe a sedersi in panchina.