IL PUNTO SULLA A – 29ESIMA GIORNATA, LA LAZIO BATTE LA JUVE E TORNA A -16

Nel Sabato santo si è conclusa la 29esima giornata di campionato che, dopo il successo del Napoli, in anticipo, ha registrato i successi, fondamentali in zona Champions della Lazio vittoriosa, all’Olimpico, sulla Juventus per 2 a 1 e della Roma, corsara a Torino per 1 a 0. In virtù di queste risultati, i biancocelesti tornano a -16 dalla capolista e i giallorossi si piazzano al terzo posto in classifica, superando le due milanesi, ancora troppo discontinue. Tre punti importanti anche per il Verona, nella lotta alla salvezza, il quale, in rimonta, è riuscito a mettere sotto un coriaceo Sassuolo, per 2 a 1. Oggi i veneti sperano, con quattro punti di distanza dallo Spezia quartultimo. Ottima prestazione del Bologna a Bergamo, dove gli emiliani si sono imposti per 2 a 0 sull‘Atalanta colpevole di aver sprecato l’occasione di affiancare il Milan in quarta posizione, mentre i felsinei sognano l’Europa. Vittoria esterna pure per la Cremonese di Ballardini con con un rocambolesco 3 a 2 nel finale di gara, a Genova, sponda blucerchiata, i grigiorossi credono in un miracolo per evitare la retrocessione. Si mette malissimo, per la Sampdoria che diventa il fanalino di coda della graduatoria di serie A. Pari, invece, per lo Spezia, al Franchi, che ha impattato per 1 a 1 contro la Viola e per il Monza di Berlusconi, 2 a 2, alla Dacia Arena di Udine.