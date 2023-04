Auguri ! – Serena Pasqua a tutti, in particolare ai nostri gentili lettori, nonché ai tifosi azzurri

In questo lieto e Santo giorno della Pasqua di Resurrezione di Gesù Cristo, la Redazione del nostro portale azzurro auspica per tutti e specialmente per i gentili lettori, nondimeno per i calorosi ed appassionati sostenitori del Napoli, una serena festività, con la speranza che la pace regni nel cuore di ciascuno di noi per sempre, dimenticando ogni sorta di razzismo, egoismo e presunzione.