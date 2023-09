Napoli vs Udinese – Da oggi parte la vendita dei tagliandi per la prossima gara interna del 27 settembre

La SSCN ha comunicato che da oggi, 8 settembre, parte la vendita dei tagliandi per la gara contro l’Udinese, in programma mercoledì 27 settembre alle 20,45, al Maradona, valida per il turno infrasettimanale della sesta giornata di campiona. La vendita si svolgerà in due fasi, la prima è rivolta soltanto ai possessori di fidelity card che usufruiranno di un piccolo sconto sul prezzo, mentre la seconda sarà aperta a tutti, ma con un costo poco più elevato. Questi i prezzi praticati per i tifosi più fedeli:

Curve inferiori: 14€;

Curve superiori: 30€;

Distinti inferiori: 40€;

Distinti superiori: 50€;

Tribuna Nisida: 65€;

Tribuna Posillipo: 100€.



Mentre per tutti gli altri, ecco il costo dei vari settori

Curve inferiori: 20€;

Curve superiori: 35€;

Distinti inferiori: 45€;

Distinti superiori: 60€;

Tribuna Nisida: 75€;

Tribuna Posillipo: 110€.

Allo stesso tempo il club ha annunciato che lunedì 12 verrà aperta anche la vendita dei biglietti per Napoli – Fiorentina che si disputerà domenica 8 ottobre, sempre alle 20,45, ancora una volta in due fasi con prezzi differenti. Per coloro che hanno la card il costo dei tagliandi è il seguente:

Curve inferiori: 20€;

Curve superiori: 35€;

Distinti inferiori: 45€;

Distinti superiori: 70€;

Tribuna Nisida: 85€;

Tribuna Posillipo: 120€.



Per la seconda fase, invece, i prezzi per i non possessori della Fidelity, sono i seguenti:

Curve inferiori: 25€;

Curve superiori: 40€;

Distinti inferiori: 50€;

Distinti superiori: 80€;

Tribuna Nisida: 95€;

Tribuna Posillipo: 130€ .

.