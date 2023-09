Nazionale – Domani sera, in Macedonia, il debutto sulla panchina dell’Italia dell’ex Spalletti

Sta per cominciare la nuova avventura dell’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti nelle vesti di commissario tecnico della nazionale azzurra. Infatti, domani sera, contro la Macedonia del nord, farà il suo debutto in panchina con l’obiettivo di portare l’Italia ai campionati europei del 2024. Al momento la compagine del dimissionario Mancini è terza in classifica con soli tre punti, dietro l‘Ucraina, che ha, tuttavia, una gara in più. Ucraina che sarà ospite, a Milano, martedì prossimo, in uno scontro diretto importantissimo. Come ricorderete la Macedonia fa tornare in mente la brutta sconfitta che costò, qualche anno fa l‘eliminazione dai campionati Mondiale del 2022. Intanto Spalletti sta lavorando con tanta abnegazione, proseguendo la preparazione a Coverciano, dove stamattina ci sarà l’ultimo allenamento, per poi partire, nel pomeriggio, alla volta dello stadio Philipp II Arena di Skopje. Bisogna vincere per prendersi la rivincita e per raddrizzare la classifica, il che significherebbe, per l’allenatore di Certaldo, iniziare il cammino, nel migliore dei modi. Nella formazione titolare ci sarà sicuramente il capitano del Napoli Di Lorenzo e molto probabilmente anche Politano e Raspadori, due suoi ex calciatori sui quali il ct punta moltissimo. Dunque un grosso in bocca al lupo al nostro mitico tecnico dello scudetto.