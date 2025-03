LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Troppo pochi i guizzi offensivi, non mancano le disattenzioni difensive

Meret 6.5 – Qualche imprecisione, ma salva su Nicolussi Caviglia nel finale.

Di Lorenzo 5.5 – Proiettato costantemente in avanti, a fornire opzioni offensive sul centro-destra, talvolta lascia agli avversari qualche spazio di troppo sul suo lato.

Rrahmani 5.5 – Salva sulla linea il pallone del potenziale 1-0 del Venezia, nel finale di primo tempo, ma sono troppe le volte in cui va in difficoltà nell’uno contro uno e gli errori di posizionamento.

(Juan Jesus 6 – Orinaria amministrazione nei minuti finali.)

Buongiorno 6 – Dalle sue parti gli avversari fanno più difficoltà ad incunearsi.

Politano 5.5 – Trova pochi spazi per pungere sulla destra ed il pur generoso lavoro nelle due fasi gli leva lucidità in entrambe. Più intraprendente nella ripresa, ma le sue scelte non portano a sviluppi concreti.

Gilmour 6 – Si alterna con Lobotka nel ruolo di motore primo dell’azione della squadra, venendo ad abbassarsi tra i difensori nella prima costruzione. Cerca di aiutare i suoi, con grande lucidità, ad aggirare il pressing del Venezia.

(Anguissa 5.5 – Entra con poco brio ed applicazione.)

Lobotka 6 – Divide con Gilmour i compiti di impostazione e cerca di imprimere aggressività nel recupero palla. Perde lucidità nel finale.

McTominay 6 – Agisce sul fronte di centro-sinistra offensivo, cercando di spezzare gli equilibri difensivi della squadra di Di Francesco, con sortite palla al piede ed inserimenti aerei a sostegno di Lukaku e Raspadori.

Spinazzola 6.5 – Più intraprendente rispetto a Politano, cerca di inventare giocate pericolose con cross e puntando l’avversario.

(Olivera 5.5 – Entra con poca reattività ed intraprendenza.)

Raspadori 5.5 – Sfortunato quando colpisce il palo interno ad inizio gara, cerca di ripulire palloni nelle concitate azioni offensive, ma sono troppo poche le sue iniziative pericolose.

(Okafor 6 – Un buon cross per Simeone nel finale.)

Lukaku 6 – Il gioco offensivo del Napoli si basa principalmente sul suo lavoro spalle alla porta, ma cerca di rendersi anche pericoloso in area avversaria.

(Simeone 5 – Sbaglia la rete della vittoria al 92′)