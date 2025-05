ANTEPRIMA PARTITA PARMA vs NAPOLI – Al Tardini, domenica sera, gli azzurri scenderanno in campo per un solo risultato

Dopodomani sera, il Napoli scenderà in campo al Tardini, contro il Parma in lotta per non retrocedere. Il match è valido per la penultima giornata di serie A e sarà, quasi certamente, decisivo per gli azzurri di Conte, in chiave scudetto. Nella fattispecie, dopo il risultato nullo coseguito, al Maradona, con il Genoa, nell’ultimo turno, Di Lorenzo e soci sono obbligati a vincere, un pari, o addirittura una sconfitta metterebbero fine al sogno di milioni di tifosi partenopei, sparsi in tutto il globo terrestre. Dal canto loro, i Ducali andranno in cerca di punti salvezza per non arrivare con l’acqua alla gola, al match finale di Bergamo con l’Atalanta. Sulla carta non ci sarebbe partita, vista l’enorme differenza di valori tra le due squadre, divise da ben 46 lunghezze, però nel calcio tutto può succedere. La gara, quindi, si preannuncia avvincente ed emozionante, infatti sia gli uomini di Conte che quelli di Chivu, peraltro ex calciatore dell’Inter, giocheranno a viso aperto. Per quanto concerne la formazione, il mister azzurro sembra voler confermare il 4/4/2 con Raspadori, nuovamente al fianco di Lukaku. Oggi come oggi l’ex Sassuolo è divenuto indispensabile per il tecnico salentino. Come è noto, non sarà della partita Lobotka, infortunato. Al suo posto lo scozzese Gilmour, mentre, come centrale difensivo, sarà riproposto Olivera. Diverse le assenze in casa degli emiliani, fuori, infatti Cancellieri, Bernabè, Estevez, Vogliacco, Kowalski, Charpentier, Osorio, Mihaila e infine Valenti che è squalificato. Tuttavia, come abbiamo visto domenica scorsa, il Genoa con una banda di giovanotti dalle belle speranze, è riuscito a fermare la corsa del Napoli, quindi non c’è da fidarsi. Stando alle indiscrezioni pervenute le probabili formazioni dovrebbero esserele seguenti:

Parma: in porta Suzuki. Difesa con Delprato, Leoni, Balogh. Centrocampo formato da Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm e Valeri. In avanti Bonny-Pellegrino.

Napoli:. In porta Meret. Difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. Centrocampo con Politano, Anguissa, Gilmour e McTominay. In attacco Lukaku e Raspadori.

Passiamo, come al solito, a parlare dei numeri e delle statistiche della partita: i partenopei hanno affrontato il Parma in 3 competizioni diverse tra serie A, B e Coppa Italia per complessive 49 partite. Lo score vede il Napoli vincente in 23 occasioni, 10 sono i pareggi e 16 le sconfitte. In totale 73 gol fatti e 59 gol subiti. Nel match del girone di andata, a fine agosto, gli azzurri, con tanta sofferenza si imposero,in rimonta, per 2 a 1. Per la cronaca, le due compagini, al Tardini, non si incontrano in Emilia Romagna dal 20 settembre 2020, allorquando gli ospiti riuscirono ad espugnare il terreno di gioco del Parma per 2 a 0. Una strana curiosità: il Napoli, che ha fatto sue le ultime 3 sfide contro i crociati, in massima serie, non ha mai conseguito nei confronti dei padroni di casa, 4 successi di fila in campionato. Questa, pertanto, dovrà essere l’occasione giusta per sfatare questo tabù, se realmente la squadra di Conte aspira al titolo. Arbitrerà Daniele Doveri di Roma.