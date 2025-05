LUKAKU – RASPADORI – A Parma terzo match di fila per la nuova coppia d’attacco, l’ex Sassuolo uomo chiave in questo finale di campionato

Giacomo Raspadori, ultimamente, è diventata l‘arma in più di Conte per scardinare le difese avversarie. I suoi gol stanno tenendo a galla il Napoli, in questo avvincente duello scudetto con l’Inter. A Lecce, ha tolto le castagne dal fuoco con la punizione vincente, domenica scorsa, con il Genoa, era riuscito a riportare il Napoli in vantaggio, poi annullato dal pareggio del Grifone, giunto su errori marchiani difensivi. Raspadori – Lukaku saranno in coppia, per la terza volta consecutiva, l’ottava, in assoluto, in campionato. E i precedenti fanno ben sperare la formazione di Antonio Conte, il quale punta tutte le sue chances sull’ex Sassuolo, per arrivare alla meta che la tifoseria partenopea auspica. Il nuovo anno, per Raspadori, ha segnato un grande cambio di passo. L’attaccante sta giocando con più continuità, sta inventando, sta segnando reti decisive. Con lui al fianco, anche Lukaku è migliorato. Domenica, a Parma, saranno ancora loro due a cercare di dare un dispiacere ai tifosi emiliani e a Simone Inzaghi, che spera ancora. E’ innegabile che il buon Jeck sta attraversando un momento magico, in particolare lontano dal Maradona. Il classe 2000 è carico e vuol continuare a segnare per conseguire il suo secondo scudetto. Al Tardini sarà durissima, tuttavia i due matador, assieme, hanno tutte le carte in regola per infilare il potiere Suzuki. Ci riusciranno? Lo scopriremo solo vivendo!