PARMA – Circa 4000 tifosi azzurri marceranno sulla città parmigiana per accompagnare il Napoli al successo che può valere il titolo

La gara di domenica sera, allo stadio Tardini, tra Parma e Napoli, può diventare storica in caso di un successo del Napoli e la contemporanea sconfitta o un pareggio dell’Inter contro la Lazio. Saranno circa 4000 i sostenitori della squadra di Antonio Conte che, tra domani e dopodomani marceranno sulla città emiliana. Al seguito dei loro beniamini, finalmente, anche i tifosi residenti in Campania, i quali, in un batter d’occhio hanno polverizzato i tagliandi del Settore Ospiti. L‘attesa per questa partita si fa, di giorno in giorno, sempre più estenuante, vista l’importanza. Il Napoli, che si è giocato il bonus, domenica scorsa, adesso non può più sbagliare, solo una vittoria continuerebbe a rendere possibile il sogno scudetto. La rivale dei partenopei, ossia l’Inter, giocherà, a San Siro contro la i capitolini, in contemporanea ed ovviamente avrà un orecchio al Tardini, sperando in un risultato favorevole ma i biancocelesti, mirando al quarto posto, sicuramente, daranno filo da torcere ai nerazzurri, non dimenticando, peraltro l’umilante k o dell’Olimpico. Dunque sarà unbel vederetra Parma e Roma.