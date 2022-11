News – Terrificante nubifragio si è abbattuto su Casamicciola Terme, una vittime e 12dispersi

Nella prima mattinata odierna l’isola di Ischia è stata colpita da un terrificante nubifragio che si è abbattuto, in particolare sul comune di Casamicciola Terme già falcidiato dal terremoto di cinque anni fa. Al momento si conta una vittima e dodici sono le persone disperse. che la Protezione Civile sta tentando di recuperare. La violenza della pioggia ha procurato una frana che ha causato ingenti danni a case, automobili,, alberi e quant’altro, lasciando gli abitanti della zona senza luce, acqua e nè telefonia. Moltissimi gli sfollati per timore di crolli, i quali sono stati alloggiati in delle strutture alberghiere. La regione Campania ha chiesto lo stato di emergenza. La Capitaneria di porto, pur la viabilità marittima è molto difficoltosa a causa del maltempo, ha messo a disposizione delle navi straordinarie, in virtù delle quali sono stati trasportati ulteriori mezzi di soccorso per la popolazione. Il ministro Piantedosi si è detto molto preoccupato perchè la situazione nell’isola verde è abbastanza grave.