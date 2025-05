Duello Scudetto – Napoli padrone del proprio destino, il titolo può perderlo soltanto suicidandosi

Ultime due gare di campionato per assegnare lo scudetto 2024/25. In ballo ci sono l’Inter che, domenica ha rosicchiato 2 punti alla capolista ed il Napoli, che tuttavia, malgrado il pari interno col Grifone, è sempre primo in classifica ed è padrone del prioprio destino. Senza dipendere, infatti, dai risultati dei nerazzurri, i partenopei, in caso di successo al Tardini col Parma e col Cagliari, a Fuorigrotta, sarebbero matematicamente i nuovi campione d’Italia, due anni dopo aver vinto il terzo scudetto con Spalletti. Dunque, questo triangolino tricolore potrebbe perderlo solo il Napoli, suicidandosi e ciò sarebbe veramente assurdo, dal momento che la squadra dell’allenatore salentino ha comandato la classifica di A per tre quarti della stagione, aggiudicandosi pure il titolo d’inverno. Conte e Manna, a prescindere, meritano i complimenti di tutti. Un campionato a questo livello chi l’avrebbe mai immaginato dopo i disastri dell’anno passato?