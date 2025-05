NAPOLI – Cresce a dismisura l’attesa della tifoseria partenopea per la partita scudetto col Parma, di domenica sera; al seguito degli azzurri circa 4000 sostenitori

A Napoli c è una spasmodica attesa per la partita, decisiva, in chiave scudetto, del Tardini, contro il Parma in cerca, almeno di un punto per la salvezza. Punto che agli azzurri, certamente, non basterebbe, visto che il jolly l’hanno sprecato domenica scorso col Genoa. Contro i Ducali dell’ex interista Chivu, Conte riproporrà nuovamente Olivera nel ruolo di centrale di difesa, in coppia con Rrahmani. Appare, sicura invece, l’assenza dello slovacco Loborka, a causa del trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra, rimediato contro il Genoa, dopo alcuni minuti di gioco. Al suo posto, ovviamente, ci sarà Gilmour. Per il resto, quasi sicuramente vedremo gli stessi uomini che hanno pareggiato, al Maradona. Il mister, tuttavia, non ha acora deciso se praticare il 4/3/3, in cui potrebbe giocare Neres., o continuare col 4/4/2. Le riserve saranno sciolte solo in fase di rifinitura, domenica mattina.