COPPA ITALIA 2025 – Il Bologna, dopo 51 anni, rivince il trofeo Nazionale, battendo il Milan per 1 a 0

La Coppa Italia 2025 va al Bologna di Vincenzo Italiano, il quale, dopo tre finali perse con la Fiorentina, in Europa League, vince, finalmente il suo primo trofeo da tecnico. Per la cronaca, la compagine emiliana non si aggiudicava la Coppa Italia da ben 51 anni, allorquando sconfisse, nel 1974 il Palermo. La rete vimcente di Ndoye, nella ripresa, basta per dare un dispiacere ai rossoneri, che mancano, quindi la doppietta, dopo aver messo in bacheca la Supercoppa italiana. Ora come ora, sembra inevitabile la partenza dell’allenatore portoghese Concecao, incapace di centrare l’obiettivo qualificazione in una delle due Coppe europee più importanti. Una curiosità di buon augurio per gli uomini di Antonio Conte impegnati, con l‘Inter nella volata scudetto. Nelle due precdenti edizioni della manifestazione tricolore, appannaggio del Bologna, il titolo di campioni d’Italia non è stato conseguito da una squadra blasonata del nord,. bensì, nel primo caso, è aandato al Cagliari di Gigi Riva e nel secondo alla Lazio di Maestrelli. Non c’è due senza tre?