Iezzo: “Meret? Può diventare un top tra qualche anno”

Gennaro Iezzo parla a Marte Sport Live: “Il ruolo del portiere è cambiato molto, adesso si costruisce il gioco dal basso. Lo stesso Gattuso vuole un portiere che abbia padronanza con i piedi. Meret? Per me ha tutte le qualità per giocare, ha l’età dalla sua parte e ha fatto benissimo finché ha giocato titolare. Non capisco la scelta di Ospina, è un po’ strana. Meret non ha fatto errori gravissimi giocando con i piedi. Ha una media altissima di passaggi riusciti. Il ruolo è cambiato, magari non si vedono più le parate straordinarie, ma si partecipa al gioco con maggiore frequenza. Meret? Può diventare un top tra qualche anno. Ospina si fa preferire con i piedi, ma ha qualcosa in meno tra i pali. Sirigu? Portiere di grande esperienza e lo sta dimostrando anche adesso. E’ nel giro della nazionale”.

Fonte: radiomarte.it

Questo articolo è stato letto 145 volte