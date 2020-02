Definitivamente chiuso il caso Allan

Questione Allan: le dichiarazioni di Rino Gattuso, nella conferenza stampa post partita con il Cagliari, in cui aveva accusato il brasiliano Allan di scarso impegno negli allenamenti avevano fatto scalpore al punto che si paventava un vero e proprio caso Allan. Tuttavia l’allenatore del Napoli, sanguigno e schietto di carattere ha inteso soltanto spronare il forte centrocampista azzurro a dare molto di più, come è da sempre nelle sue corde. Il calciatore rappresenta un patrimonio tecnico ed economico non indifferente ed in questo particolare momento che vede il Napoli impegnato su tre fronti, il suo recupero fisico e psicologico resta fondamentale. Il Napoli non può fare a meno di una pedina insostituibile come il brasiliano. A quanto pare Allan ha recepito il messaggio del suo allenatore e si è messo immediatamente al lavoro con un super allenamento in vista di un probabile rientro a Brescia, venerdì sera nell’anticipo della 25esima giornata. Pertanto smorzate tutte le polemiche, il caso Allan sembra definitivamente chiuso con buona pace di tutti. Le parole del tecnico, ex Milan, hanno sortito l’effetto sperato.

