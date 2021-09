LA PARTITA – Napoli-Juventus 2-1, gli azzurri battono i bianconeri con Politano e Koulibaly

Il Napoli batte la Juve al Maradona per 2-1: nel primo tempo apre le marcature Morata, ma nella ripresa il Napoli risponde con Politano e Koulibaly.

PRIMO TEMPO

Prima occasione da gol per il Napoli dopo solo 20 secondi con Politano che viene servito dalla distanza da Insigne e in area prova il colpo di testa, ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa. All’11’ passa in vantaggio la Juve con Morata, che approfitta di un retropassaggio sbagliato di Manolas e spedisce il pallone in rete. La partita prosegue a ritmi più bassi per il Napoli che non riesce a trovare spazi tra la difesa della Juve. Al 45′ l’arbitro assegna 1 minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57′ arriva il pareggio del Napoli: tiro a giro di Insigne da fuori area, Szczesny intercetta il pallone ma non trattiene, si fa trovare pronto Politano che va a segno. Al 74′ sugli sviluppi di una ribattuta di Szczesny ci prova Fabian Ruiz dalla distanza con una conclusione potente, ma il pallone termina di poco alto. All’85’ arriva il vantagio del Napoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo errore di Kean che di testa rischia l’autogol, Szczesny respinge, Koulibaly ne approfitta e spedisce il pallone in rete. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (44′ st Malcuit); Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas (1′ st Ounas); Politano (25′ st Lozano), Osimhen (44′ st Petagna), Insigne (26′ st Zielinski). A disp.: Idasiak, Jesus, Marfella, Rrahmani, Zanoli. All.: Spalletti.

Juve (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Lu. Pellegrini (12′ st De Ligt); McKennie (36′ st Ramsey), Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata (37′ st Kean), Kulusevski. A disp.: De Winter, Miretti, Perin, Pinsoglio, Rugani, Soule. All.: Allegri.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Reti: 11′ pt Morata (J), 11′ st Politano (N), 39′ st Koulibaly (N)

Ammoniti: Elmas, Lozano (N); Locatelli (J). Recupero: 1′ pt e 5′ st.

Mariano Potena