LE INTERVISTE – Cremonese, Ballardini: “Non sono un esperto in salvezze, so soltanto fare il mio mestiere”

Davide Ballardini, nuovo allenatore della Cremonese, debutta con un’impresa ai rigori al Maradona che vale i quarti di finale di Coppa Italia e a fine partita è intervenuto al microfono di Mediaset: “Questa è una vittoria che vale perché siamo stati squadra fino alla fine”.

Esperto in salvezze?

“Non sono un esperto in niente, so solo fare il mio mestiere e proveremo a fare del nostro meglio anche in questa situazione difficile”.

Dove ha lavorato per avere già una squadra così?

“Sui principi generali: fase difensiva, lo spazio da occupare, le pressioni da fare. Siamo arrivati domenica, abbiamo fatto tre allenamenti e quindi abbiamo lavorato molto sui principi”.

