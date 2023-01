LE INTERVISTE – Cremonese, Carnesecchi: “Avevamo bisogno di una scintilla e questa vittoria ce la darà”

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, dopo la vittoria ai rigori negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli è intervenuto al microfono di Mediaset: “”E’ una soddisfazione veramente grossa, avevamo bisogno di una scintilla per ripartire e questa vittoria ce la darà. Complimenti ai ragazzi che hanno corso tantissimo, nonostante l’inferiorità numerica. Non ricordo tanti tiri in porta del Napoli quindi complimenti soprattutto alla difesa”.

Cosa cambia da Alvini a Ballardini?

“L’esonero è una parte brutta della stagione, si creano legami importanti. Faccio i complimenti ad Alvini: ha sempre portato la sua idea, mi ha sempre dato fisucia e lo ringrazio per sempre. Ballardini ci darà altro e ci aiuterà con la sua esperienza”.

