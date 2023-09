Alfredo Pedullà a Sportitalia- “A Napoli rimpiangeranno tantissimo Luciano Spalletti”

Il famoso giornalista calabrese, espero di mercato, Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha parlato di Luciano Spalletti, a cui ha voluto inviare un messaggio di auguri per la sua nuova avventura sulla panchina della nazionale italiana, impegnata dopodomani e martedì prossimo contro Macedonia in trasferta ed Ucraina in casa per le qualificazioni ai campionati Europei del 2024. Ecco le sue dichiarazioni:

““Facciamo un sincero bocca al lupo a Luciano Spalletti per il suo nuovo incarico quale ct dell’Italia. Sedere sulla panchina azzurra, del resto era il suo sogno come quello di qualsiasi altro allenatore: varcare il portone di Coverciano nella speranza di restare il più a lungo possibile era senza dubbio una grossa aspirazione per il toscano di Certaldo. L’anno scorso Spalletti, a Napoli, ha svolto un lavoro encomiabile che ha fruttato lo scudetto ai partenopei. Penso che molti lo rimpiangeranno. Con tutto il rispetto per Garcia, Lucianone si è dimostrato un grandissimo tecnico.