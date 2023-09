Alberto Bigon: Ko del Napoli non preoccupa. Osimhen merita 10mln all’anno…

Alberto Bigon, allenatore dello Scudetto del 1990 del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato dell’inizio della squadra di Garcia: “Ripetersi è sempre la parte più complessa e sarà così anche per gli azzurri. La sconfitta contro la Lazio è un passo falso, che non può determinare un momento o la condizione di una squadra, quindi non preoccupa. Kvaratskhelia non segna più? Non è un caso, ormai lo conoscono tutti ed è sempre il primo ad essere raddoppiato, cosa che all’inizio non accadeva”.

Bigon infine parla anche di Osimhen: “Non ho perplessità sul fatto che si ripeta, è un calciatore molto particolare con doti enormi. Combina caratteristiche fisiche e tecniche in modo unico. Se vale un ingaggio da 10mln di euro annui? Non parliamo di soldi, non sono mai stato bravo in materia. Certo, in Italia ha un valore, in Inghilterra un altro e in Arabia Saudita un altro ancora. Sarebbero tanti per un giocatore di A, ma se non li prende lui…”.