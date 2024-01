Auteri su Benevento-Turris: “Per domani ho impressioni positive”

Prima conferenza pre-gara di mister Auteri in vista del derby di domani contro la Turris. Queste alcune dichiarazioni del tecnico del Benevento alla vigilia del match:

“La settimana di lavoro è stata buona, ho visto grande partecipazione. Abbiamo messo in pratica alcune cose da attuare in campo. Domani mi aspetto di vedere quello che è stato provato. Si difende e si attacca tutti insieme.

Berra è un calciatore di qualità ma ne abbiamo anche altri.

Sorrentino ha avuto un virus influenzale ma non sarebbe comunque stato disponibile. Ferrante è un calciatore di qualità ma bisogna giocare da squadra e portare più calciatori ad avere occasioni da gol.

Ciciretti è un giocatore che si sta sforzando per far bene. Se non avrà intoppi tornerà un elemento di grande livello. Lo stesso vale per Ciano.

Vi racconto una cosa per farvi capire lo spirito che voglio vedere. Ho chiesto a Tello, vista l’emergenza e la sua situazione generale, di dare un contributo. Ha risposto immediatamente di sì.

Improta si è allenato bene e potrà solo far meglio. Bolsius poteva far parte della gara ma ha avuto un piccolo problemino che valuteremo.

La Turris è una buona squadra dal punto di vista tecnico. Accetta il confronto ed è ben allenata. Per vincere dovremo fare meglio di loro. Ho impressioni positive.

Ai tifosi cosa possiamo chiedere? Siamo noi che dobbiamo dimostrare qualcosa.

Pastina è sottoposto ad una vicenda esterna. Lui è molto forte dal punto di vista tecnico. Deve acquisire una maggiore lettura dal punto di vista difensivo. Per me l’allenamento è sacro. Lui deve avere lo stesso livello di attenzione durante tutto l’arco della seduta di lavoro.

Simonetti ha qualità offensive e riesce a coprire tanti metri di campo. Domani potrebbe essere della gara.

Alfieri lo avrei voluto vedere ma non mi è stato possibile per alcune problematiche. Si è fermato al primo allenamento e quindi attendo per valutarlo. E’ comunque un giocatore che mi piace.

Carfora è una piacevole sorpresa. E’ un ragazzo educato. Ha qualità ma bisogna dargli tempo. Il suo atteggiamento è giusto e avrà i suoi spazi.

Fisicamente la squadra sta bene.

Tra i giovani Viscardi ha mostrato buone qualità. Il mio obiettivo è migliorare tutti coloro che fanno parte di questo gruppo e dargli una forte identità.

Sulle tre punte dico che anche gli attaccanti hanno dei compiti difensivi. Di certo non possiamo aspettarci che vengano a rincorrere l’avversario per ottanta metri di campo. Sanno cosa fare. Abbiamo lavorato su certi concetti. Sarà importante mantenere determinati equilibri”.