NAPOLI vs LAZIO – Già esauriti i tagliandi di Curva A e B superiore, in vista il pienone?

La prima gara di campionato della nuova stagione, al Maradona, con il Sassuolo, ha registrato la presenza di circa 50mila spettatori, per cui non c’è stato il sold out che si immaginava. Invece, per questa seconda partita di fila, in quel di Fuorigrotta, contro l’ex Sarri, sembra profilarsi il pienone, infatti, già da due giorni sono esauriti i tagliandi delle Curve A e B settore superiore, mentre restano ancora alcune migliaia per quello inferiore. Anche i Distinti, sempre lato superiore sono in via di esaurimento, ma a breve finiranno anche i biglietti per l’anello inferiore. Ciò significa che si potrebbe arrivare, a due giorni dal match, al primo pienone dell’anno. Ricordiamo che sono stati sottoscritti 25mila abbonamenti, limite imposto dalla società azzurra.