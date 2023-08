Garcia lavora su alternative al 4/3/3 – Il georgiano impiegato più lontano dalla fascia mancina

Il nuovo tecnico azzurro, pur proseguendo sulle orme del suo predecessore Spalletti, adottando il collaudato modulo 4/3/3, intende dare un suo tocco alla squadra, lavorando su valide alternative come l’impiego di Kvaratskelia, una decina di metri lontano dalla fascia mancina, come accaduto già domenica sera nel match col Sassuolo. Infatti il georgiano ha fornito l’assist del secondo gol a Di Lorenzo in una posizione molto più accentrata. Insomma una sorta di schema ad albero di Natale, proposto all’epoca di Ancelotti in panchina. Il 4/2/3/1 rappresenta una delle novità volute da Garcia al fine di accrescere la pericolosità in fase offensiva dei suoi ragazzi e dare più spazio a Raspadori. A maggior ragione l’arrivo del danese Lindstrom, giocatore molto diverso per caratteristiche da Politano e Lozano avvalora il cambio di modulo, inizialmente, o in corso d’opera. Il neo acquisto è capace di sfondare il muro difensivo avversario giocando da trequartista alle spalle dell’intoccabile Osimhen. Dunque, sembrano esserci tutti i presupposti per divertire la piazza napoletana, sia in campionato che in Champions. Ovviamente, le intenzioni sono ottime ma il verdetto lo darà sempre e solo il terreno di gioco.