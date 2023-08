Champions League – Trepidante attesa per il Napoli riguardo i sorteggi di Montecarlo in programma oggi alle 18

Il Napoli e i tifosi azzurri, nel tardo pomeriggio odierno, conosceranno la composizione dei vari raggruppamenti per le qualificazioni agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Intanto cresce a dismisura l’attesa. Le 32 formazioni partecipanti saranno divise in 8 gironi di 4 squadre ciascuno: il sorteggio verrà effettuato relativamente al ranking Uefa, che stabilisce il coefficiente di ogni squadra, calcolando i risultati sportivi raggiunti negli ultimi anni. La compagine partenopea, vincitrice dello scudetto 2023, di diritto, è inserita in prima fascia insieme a Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Psg, Siviglia, mentre l’Inter è in seconda fascia e il Milan e la Lazio in terza. Il team di Garcia, tuttavia, potrebbe essere spedito in un girone con Real Madrid, o Arsenal. Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Porto. Qui di seguito le date delle sei giornate della prima fase della manifestazione:

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Subito dopo il sorteggio, sapremo il calendario delle partite con gli orari e i giorni in cui si svolgeranno le gare.