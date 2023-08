Stadio Maradona, la scoperta: solo 40 posti per disabili mentre ne servirebbero 275

I posti riservati a persone affette da disabilità allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono solo 40. Ne dovrebbero essere invece 275. A scoprirlo è Giorgio Longobardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e membro della commissione Sport, a seguito di un’interrogazione presentata all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, con delega ai diritti e pari opportunità delle persone con disabilità, Luca Trapanese. «L’interrogazione – dice Longobardi – nasce a seguito dell’episodio che vide protagonista Vito, giovane tifoso disabile a cui non fu permesso di entrare allo stadio. La madre, Katia Esposito, grazie al supporto dell’associazione Smile Amici di Ilaria e di altre realtà che si occupano di disabilità, ebbe poi il coraggio e la forza di organizzare un flash mob all’esterno del Maradona per accendere i fari dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla questione. Abbiamo quindi verificato la situazione relativa ai posti per disabili e da quello che abbiamo scoperto, i posti allo Stadio Maradona sono solo 40. Abbiamo letto la disposizione di legge che prevede l’inserimento di posti per disabili negli stadi e da questa risulta che ogni 400 posti, due dovrebbero essere assegnati alle persone diversamente abili».

