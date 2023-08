IL FISCHIETTO – NAPOLI vs LAZIO, dirige Colombo di Como, al Var Di Paolo

Per l’anticipo di sabato sera al Maradona tra Napoli e Lazio, valido per la terza giornata del massimo campionato, è stato designato, quale direttore di gara il signor Colombo della sezione arbitrale di Como. Gli assistenti saranno Mokhtar e Palermo, Mariani quarto uomo e per finire al Var agirà il duo Di Paolo-Longo. Il fischietto lombardo ha arbitrato gli azzurri, in passato, in sole due occasioni: Napoli-Sassuolo 2-0 del febbraio di quest’anno e Napoli – Atalanta 2-0 del mese dopo. Speriamo che si verifichi il detto non c’è 2 senza 3!