Napoli, infortunio Lozano in nazionale: out in barella, le sue condizioni

Non arrivano buone notizie per il Napoli e per Hirving Lozano, tormentati entrambi dalla sfortuna in questa stagione. Molteplici problemi fisici ed un nuovo stop stavolta per il messicano, direttamente dal ritiro della propria nazionale con cui è impegnato in questi giorni.

Napoli: infortunio Lozano, le ultime

Prima l’infortunio al collo sempre in nazionale, poi lo scontro duro con il Leicester e adesso un nuovo problema che l’ha costretto ad uscire addirittura in barella durante il match di ieri sera contro Panama. Dopo circa 66 minuti di gioco infatti Lozano si è dovuto arrendere a causa di un fortissimo dolore patito al braccio destro.

Brutta caduta per l’ex Psv che ha subito avvertito di essersi fatto male. Ha lasciato il campo immediatamente, aiutato dai sanitari e tenendosi il braccio con l’altra mano. Dopo i primi controlli effettuati in ospedale, si parla di una possibile lussazione. Naturalmente bisognerà attendere gli ulteriori accertamenti che verranno fatti nelle prossime ore: El Chucky è da considerare comunque in forte dubbio per la partita contro il Venezia dove, a questo punto, Elmas e Politano si giocheranno una maglia da titolare verosimilmente per affiancare Zielinski e Insigne, alle spalle di uno tra Mertens e Osimhen, con il secondo leggermente in vantaggio al momento .