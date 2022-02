Messico vs Panama – Lozano esce in barella per problemi alla spalla

Purtroppo giungono cattive notizie dal Messico per il Napoli, infatti nella notte, Hirving Lozano, impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni mondiali, è uscito in barella nel corso di Messico-Panama. Il calciatore azzurro, a quanto pare, è stato vittima di una brutta caduta, che ha causato un infortunio alla spalla. Alla luce dei controlli effettuati poco dopo in ospedale, è risultata una probabile lussazione, per cui, sicuramente, non sarà presente nella partita di domenica con il Napoli sul terreno di gioco dello stadio Penzo di Venezia. Spalletti attende, ora, con ansia comunicazioni più dettagliate sulle condizioni del messicano e sui possibili tempi di recupero. A questo punto dobbiamo dire che Lozano è perseguitato dalla sfortuna, si tratta del terzo infortunio in poco tempo per il forte esterno nordamericano. Dalle ultime indiscrezioni, appena pervenute, si parla di uno stop abbastanza lungo.