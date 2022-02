Lista Europa League – Spalletti lascia fuori il neo acquisto Tuanzebe e inserisce Ghoulam al posto di Manolas

In vista delle ripresa della seconda competizione continentale per club, ovvero l’Europa League, il Napoli ha comunicato la lista dei giocatori che parteciperanno ai prossimi match in calendario. Spalletti ha escluso il neo acquisto Tuanzebe, dando spazio, invece, all’algerino Faouzi Ghoulam, che prende il posto del partente Manolas. Il tecnico toscano ha voluto così premiare l’esterno mancino azzurro visto che ultimamente, nelle gare disputate, ha dato ampi segnali di ripresa. Ricordiamo che gli azzurri saranno impegnati nella doppia sfida con il Barcellona, valida per i sedicesimi di finale, in programma il 17 febbraio in Catalogna ed il 24 a Fuorigrotta. Anche l’altro algerino Ounas è stato confermato nella lista Uefa.