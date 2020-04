Gianni Di Marzio: “La salute è la priorità, non so se valga la pena parlare di playoff o di riprendere il campionato”

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “Bisognerà risolvere il problema del calcio in un modo o nell’altro, entro il 2 agosto bisogna comunicare le squadre all’Uefa. Se Spadafora non è convinto del protocollo, va trovata una soluzione anche teorica. Si potrebbe non assegnare lo scudetto come faranno in Olanda. Non so se valga la pena parlare di playoff o di riprendere il campionato. La salute è la priorità, vediamo cosa accade in questa seconda fase e poi navighiamo a vista”.

Fonte: radiomarte.it

